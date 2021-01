Coronavirus in Umbria, la mappa al 7 gennaio: tutti i dati comune per comune (Di venerdì 8 gennaio 2021) Coronavirus in Umbria, il bollettino del 7 gennaio: 64 nuovi positivi, 3 morti e 74 guariti 7 gennaio 2021 Coronavirus in Umbria, saliranno a 183 i posti in terapia intensiva. Arcuri: 'Siete un ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 8 gennaio 2021)in, il bollettino del 7: 64 nuovi positivi, 3 morti e 74 guariti 72021in, saliranno a 183 i posti in terapia intensiva. Arcuri: 'Siete un ...

PerugiaToday : Caccia, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria - qn_lanazione : #Coronavirus Umbria, in calo i nuovi positivi ma i tamponi sono meno - terninrete : Coronavirus: in Umbria 64 nuovi positivi, ma calano i tamponi, 3 morti (1 a Terni), tasso di positività in rialzo a… - terninrete : Coronavirus: i complimenti del commissario Arcuri all’Umbria “esempio di virtuosa collaborazione istituzionale”. En… -