Coronavirus | i dati del 7 gennaio

Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 18.020, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.220.361. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 2.343 unità, quindi al momento risultano positive 571.055 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.587. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 23.291, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 545.177. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 414 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 77.291. Da ieri si registrano anche 15.659 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.572.015. Nuovi contagiati: 18.020 Contagiati totali: 2.220.361 Incremento netto positivi: +2.343

Dai dati della regione i nuovi contagiati sono 64 su 430 tamponi; in leggera diminuzione gli attualmente positivi che scendono a 4.061 ...

