"Come l'abbiamo ammazzata". Calabria choc. Ricordate l'imprenditrice scomparsa 4 anni fa? Ora la (bestiale) verità (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una vicenda atroce. Raccontata da un collaboratore di giustizia - ma già gli inquirenti erano da tempo arrivati a una conclusione simile. Maria Chindamo era scomparsa il 6 maggio del 2016, prelevata a forza da "soggetti ignoti" mentre si trovava nella sua tenuta agricola di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia: di lei non si è avuta più notizia. Si pensava a una vicenda di "lupara bianca" - esecuzione mafiosa di cui non si trova nemmeno il corpo della vittima. E in molti - investigatori compresi - mettevano in relazione la sparizione di Maria col fatto che, non molto tempo prima, l'ex compagno di lei, lasciato dalla donna, si era suicidato. Poteva dunque trattarsi di una vendetta familiare. Peraltro, nel'ambito dell'inchiesta sul rapimento, era stato arrestato Salvatore Ascone, con l'accusa di aver manomesso il sistema di videosorveglianza dell'azienda della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una vicenda atroce. Raccontata da un collaboratore di giustizia - ma già gli inquirenti erano da tempo arrivati a una conclusione simile. Maria Chindamo erail 6 maggio del 2016, prelevata a forza da "soggetti ignoti" mentre si trovava nella sua tenuta agricola di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia: di lei non si è avuta più notizia. Si pensava a una vicenda di "lupara bianca" - esecuzione mafiosa di cui non si trova nemmeno il corpo della vittima. E in molti - investigatori compresi - mettevano in relazione la sparizione di Maria col fatto che, non molto tempo prima, l'ex compagno di lei, lasciato dalla donna, si era suicidato. Poteva dunque trattarsi di una vendetta familiare. Peraltro, nel'ambito dell'inchiesta sul rapimento, era stato arrestato Salvatore Ascone, con l'accusa di aver manomesso il sistema di videosorveglianza dell'azienda della ...

È l’ora più buia nella storia recente degli Stati Uniti. I vandali nel Congresso. Gli agenti con le pistole spianate tra i banchi dei parlamentari. Per molte ore il mondo parallelo del trumpismo, nutr ...

Intervistato dalla stampa inglese, Martin Brundle ha analizzato il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1, sottolineando come la presenza dello spagnolo all'interno della griglia di partenza renderà ...

