Chi è Daniela Cristofori, moglie di Giacomo Poretti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Daniela Cristofori è un attrice e regista teatrale italiana. Ma anche psicologa laureata.Scopriamo insieme qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata. Dopo aver contratto e superato il coronavirus, la famiglia che ne era rimasta colpita a Marzo durante il fulcro dell’epidemia, adesso fuori pericolo è tornata felice. Daniela Cristofori: Biografia Daniela Cristofori, originaria di Lecco, in Lombardia, nata il 29 gennaio 1966 sotto il segno dell’Acquario. come abbiamo precedentemente accennato, è una attrice e regista italiana. Dopo aver conseguito il diploma alla scuola Paolo Grassi di Milano. Successivamente si è laureata in psicologia all’Università Cattolica di Milano e si è specializzata in psicoterapia. Attualmente svolge attività clinica e di formazione come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)è un attrice e regista teatrale italiana. Ma anche psicologa laureata.Scopriamo insieme qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata. Dopo aver contratto e superato il coronavirus, la famiglia che ne era rimasta colpita a Marzo durante il fulcro dell’epidemia, adesso fuori pericolo è tornata felice.: Biografia, originaria di Lecco, in Lombardia, nata il 29 gennaio 1966 sotto il segno dell’Acquario. come abbiamo precedentemente accennato, è una attrice e regista italiana. Dopo aver conseguito il diploma alla scuola Paolo Grassi di Milano. Successivamente si è laureata in psicologia all’Università Cattolica di Milano e si è specializzata in psicoterapia. Attualmente svolge attività clinica e di formazione come ...

Natocnlavaligia : Per chi si fosse persa la puntata, su Capodimonte e Lago di Bolsena, di Sempreverde su Rete4Mediaset, con Luca e Da… - daniela_dm16 : Mi dispiace per chi alimenta l'odio,per gli haters.perche nn hanno capito che lì dentro si sono creati dei legami c… - quaini_daniela : RT @CottarelliCPI: È preoccupante che tanti Italiani sui social difendano Trump e le violenze di Washington, credendo alle balle sulle elez… - daniela_maurizi : Cosa mangiano gli animali da allevamento e chi controlla i mangimi: - giuliana17 : @riva_daniela Hai ragione .. leggo tweet imbarazzanti?? per nn parlare dei parenti fuori ?????... qst voglia d’andare… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Daniela Chi è Daniela Cristofori, moglie di Giacomo Poretti Metropolitan Magazine Italia Chi è Daniela Cristofori, moglie di Giacomo Poretti

Scopriamo insieme chi è Daniela Cristofori, moglie di Giacomo Poretti, componente del famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ...

Nasce un Nuovo Concorso on line in Campania "Flambé Art Competition"

di A.M.I.R.A. Napoli Campania in collaborazione con Daniela Del Prete. Nasce un Nuovo Concorso on line in Campania "Flambé Art Competition" Dall’ idea del Fiduciario di A.M.I.R ...

Scopriamo insieme chi è Daniela Cristofori, moglie di Giacomo Poretti, componente del famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ...di A.M.I.R.A. Napoli Campania in collaborazione con Daniela Del Prete. Nasce un Nuovo Concorso on line in Campania "Flambé Art Competition" Dall’ idea del Fiduciario di A.M.I.R ...