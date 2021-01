Calciomercato Napoli, i partenopei spingono per Nzola: la posizione dello Spezia è chiara (Di venerdì 8 gennaio 2021) M'Bala Nzola sta convincendo tutti a suon di gol e prestazioni.Spezia-Bologna, Italiano: “L’attenzione ci vuole sempre, non solo quando si vuole. Nzola? Ho un idea precisa”La storia del talento classe 1996 parla da sé: dopo essersi svincolato quest'estate dal Trapani, escluso dal campionato di Serie C, all'inizio di questa stagione agonistica era senza squadra e ha firmato con lo Spezia solamente il 7 Ottobre 2020. Esattamente dopo un mese ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A nel match vinto contro il Benevento di Pippo Inzaghi.Cagliari-Benevento, Inzaghi: “Sau garanzia, onore a Improta. Ecco qual è il nostro obiettivo stagionale”Nel frattempo Nzola ha collezionato prestazioni convincenti soprattutto l'ultima nel corso della gara vinta dai suoi in casa del Napoli. La ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) M'Balasta convincendo tutti a suon di gol e prestazioni.-Bologna, Italiano: “L’attenzione ci vuole sempre, non solo quando si vuole.? Ho un idea precisa”La storia del talento classe 1996 parla da sé: dopo essersi svincolato quest'estate dal Trapani, escluso dal campionato di Serie C, all'inizio di questa stagione agonistica era senza squadra e ha firmato con losolamente il 7 Ottobre 2020. Esattamente dopo un mese ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A nel match vinto contro il Benevento di Pippo Inzaghi.Cagliari-Benevento, Inzaghi: “Sau garanzia, onore a Improta. Ecco qual è il nostro obiettivo stagionale”Nel frattempoha collezionato prestazioni convincenti soprattutto l'ultima nel corso della gara vinta dai suoi in casa del. La ...

