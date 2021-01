Calciomercato, continua il valzer di attaccanti. Schone rescinde, la Roma aspetta una risposta da Reynolds (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tantissimi aggiornamenti sul fronte Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A si muovono per costruire organici sempre più all’altezza in vista della seconda parte di stagione. L’ultima giornata ha fornito interessanti indicazioni, soprattutto per lo scudetto la lotta è sempre più bella, il blitz della Juventus contro il Milan ha rimescolato le carte. Tutte le trattative nel dettaglio. FIORENTINA – E’ già finita l’esperienza con il club viola per l’attaccante Cutrone. La notizia è stata comunicata ufficialmente: “La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone”. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)SAMPDORIA – Il futuro di Fabio Quagliarella è ancora tutto da decidere. La trattativa con la Juventus non è facile, ma si sta lavorando ad un eventuale sostituto. ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tantissimi aggiornamenti sul fronte, le squadre del campionato di Serie A si muovono per costruire organici sempre più all’altezza in vista della seconda parte di stagione. L’ultima giornata ha fornito interessanti indicazioni, soprattutto per lo scudetto la lotta è sempre più bella, il blitz della Juventus contro il Milan ha rimescolato le carte. Tutte le trattative nel dettaglio. FIORENTINA – E’ già finita l’esperienza con il club viola per l’attaccante Cutrone. La notizia è stata comunicata ufficialmente: “La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone”. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)SAMPDORIA – Il futuro di Fabio Quagliarella è ancora tutto da decidere. La trattativa con la Juventus non è facile, ma si sta lavorando ad un eventuale sostituto. ...

