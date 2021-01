Barack Obama | Vergogna Trump | ora i repubblicani scelgano l' America

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “La storia ricorderà la violenza di oggi al Campidoglio, istigata da un presidente in carica che ha continuato a mentire senza fondamento sull’esito di un’elezione legittima, come un momento di grande disonore eper la nostra nazione”. Così in una nota l’ex presidenteno. Nel comunicato, diffuso dopo l’irruzione dei sostenitori di Donaldal Congresso, con disordini, scontri e almeno quattro vittime, l’ex Capo dello Stato ha rivolto un appello aiperché “facciano i primi passi per domare le fiamme” e “l’”.