Autocertificazione 7 gennaio 2021: ecco quando serve da oggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) oggi, giovedì 7 gennaio 2020, entra in vigore il nuovo decreto sull’epidemia: dunque, l’Italia lascia la zona rossa e torna in zona gialla, anche se “rafforzata”. ecco quali sono le restrizioni in vigore e quando serve l’Autocertificazione. Segui Termometro Politico su Google News Le restrizioni della zona gialla “rafforzata” oggi, giovedì 7 gennaio 2020, entra in vigore il nuovo decreto sull’epidemia: resterà valido fino al 15 gennaio. L’Italia, quindi, lascia la zona rossa e torna in zona gialla ma “rafforzata” anche domani venerdì 8 gennaio: nel weekend tutto il paese transiterà in zona arancione e successivamente, in base ai dati del nuovo monitoraggio (sarà diffuso domani) verranno assegnati i ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 gennaio 2021), giovedì 72020, entra in vigore il nuovo decreto sull’epidemia: dunque, l’Italia lascia la zona rossa e torna in zona gialla, anche se “rafforzata”.quali sono le restrizioni in vigore el’. Segui Termometro Politico su Google News Le restrizioni della zona gialla “rafforzata”, giovedì 72020, entra in vigore il nuovo decreto sull’epidemia: resterà valido fino al 15. L’Italia, quindi, lascia la zona rossa e torna in zona gialla ma “rafforzata” anche domani venerdì 8: nel weekend tutto il paese transiterà in zona arancione e successivamente, in base ai dati del nuovo monitoraggio (sarà diffuso domani) verranno assegnati i ...

RambaldoMeland7 : RT @RambaldoMeland7: @Comunardo @Gitro77 Non riesco più a leggere un libro, un fumetto, a vedere un film L'osceno 'spettacolo' è tutto sot… - RambaldoMeland7 : @Comunardo @Gitro77 Non riesco più a leggere un libro, un fumetto, a vedere un film L'osceno 'spettacolo' è tutto… - clapr71 : Basta DPCM basta autocertificazioni ..basta dittatura sx ..basta. Zone rosse earanvcioni .basta arresti domiciliari… - infoitinterno : Autocertificazione zona rossa: modulo pdf 5 e 6 gennaio - infoitinterno : Italia zona rossa per il 5 e il 6 gennaio: tutte le info utili con autocertificazione [PDF] -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione gennaio Autocertificazione, ecco quando serve dopo il 7 gennaio Money.it Nuovo Dpcm, da lunedì tornano i colori delle Regioni: dal Lazio al Veneto ecco quali possono diventare arancioni

Torna la divisione dell’Italia in fasce differenti a seconda delle curve di contagio, in base alla valutazione dell’Istituto superiore di sanità. Da lunedì molte ...

Covid, scatta la zona Gialla rafforzata: cosa si può fare

Italia in zona gialla rafforzata nelle giornata del 7 e dell'8 dicembre: cosa significa, cosa si può fare e quali sono le regole.

Torna la divisione dell’Italia in fasce differenti a seconda delle curve di contagio, in base alla valutazione dell’Istituto superiore di sanità. Da lunedì molte ...Italia in zona gialla rafforzata nelle giornata del 7 e dell'8 dicembre: cosa significa, cosa si può fare e quali sono le regole.