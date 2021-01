Aosta, i perché di una città così fredda in Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Aosta e quel capoluogo di regione e provincia che durante la stagione invernale presenta il clima più rigido d’Italia, pur non essendo però la più elevata città in altitudine. La sua valle è soggetta a importanti escursioni termiche, così che se durante l’estate si possono toccare anche i 40°C, d’inverno le notti sono frequentemente sotto zero. Una città così fredda presenta dei record di gelo importanti, quelli noti si approssimano a circa -20° centigradi, un valore che tutto sommato però non è al di fuori degli estremi di rigidità che si possono avere in talune località della Valpadana, o in diverse vallate alpine. Ma la peculiarità di Aosta e quella che durante il culmine dell’inverno, tra dicembre e gennaio, quando il sole all’orizzonte è ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021)e quel capoluogo di regione e provincia che durante la stagione invernale presenta il clima più rigido d’, pur non essendo però la più elevatain altitudine. La sua valle è soggetta a importanti escursioni termiche,che se durante l’estate si possono toccare anche i 40°C, d’inverno le notti sono frequentemente sotto zero. Unapresenta dei record di gelo importanti, quelli noti si approssimano a circa -20° centigradi, un valore che tutto sommato però non è al di fuori degli estremi di rigidità che si possono avere in talune località della Valpadana, o in diverse vallate alpine. Ma la peculiarità die quella che durante il culmine dell’inverno, tra dicembre e gennaio, quando il sole all’orizzonte è ...

