Un irriducibile Trump ai supporter in rivolta | «Elezione fraudolenta ma c’è bisogno di pace Siete speciali» – Il video

«Lo so che siete feriti, ci hanno rubato le elezioni. Un'elezione che abbiamo vinto a valanga e lo sanno tutti. Ma dovete andare a casa ora», dice Donald Trump in un messaggio su Twitter della durata di un minuto e due secondi. È questa la risposta che arriva, repentina, sui social dal capo Usa. Il messaggio è chiaramente rivolto a Joe Biden che poco prima aveva commentato la rappresaglia a Capital Hill, spiegando che «queste scene non rappresentano l'America», e parlando un attacco allo stato di diritto. «Il lavoro della democrazia – ha detto – deve puntare al ripristino dell'onore, della dignità e del rispetto. Il rinnovo della politica ci porta a sostenerci l'un l'altro, non a sostenere il caos e l'odio», ha chiosato il neo presidente eletto. «Dobbiamo avere pace, ordine, legalità e rispettare» gli agenti.

“Non abbiamo perso la Georgia in alcun modo – insiste Trump - è stata un'elezione corrotta. Il mondo intero guarda alla gente della Georgia', proclama Trump nell'aeroporto di Dalton, con il Marine One ...

