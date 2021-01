Tennis | WTA Abu Dhabi 2021 | esordio amaro per le azzurre Eliminate Trevisan e Paolini Bene Sakkari

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)per l’Italia al torneo WTA AbuMartinae Jasmine. La 27enne toscana ha ceduto con un doppio 6-3 dinnanzi alla solida kazaka Yulia Putintseva. L’azzurra non è riuscita a sfruttare tre palle break nel primo game e altrettante in quello finale del secondo set ed è stata costretta ad alzare bandiera bianca. Bisogna sottolineare che lata numero 28 del ranking WTA, dopo un inizio incerto, ha trovato il giusto feeling con il suo gioco da fondo campo. Sconfitta anche Jasmine. L’altra azzurra impegnata oggi al torneo WTA Abuè rimasta in gara praticamente un solo set, il primo perso 6-4, mentre nel secondo ha ceduto sotto i colpi ...