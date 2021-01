Ronaldinho, quanto ha guadagnato appena uscito dal carcere: una cascata di euro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La sua immagine, spiega la Gazzetta dello sport, pare però non aver affatto risentito delle vicissitudini giudiziarie. Anzi: secondo l'edizione brasiliana di El Pais , il popolarissimo Dinho nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La sua immagine, spiega la Gazzetta dello sport, pare però non aver affatto risentito delle vicissitudini giudiziarie. Anzi: secondo l'edizione brasiliana di El Pais , il popolarissimo Dinho nel ...

il_Terz : Così, dal nulla, mi è venuto in mente che chiunque non sia mai andato a veder giocare dal vivo il Milan non sa quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldinho quanto Ronaldinho, quanto ha guadagnato appena uscito dal carcere: una cascata di euro Liberoquotidiano.it Ronaldinho, il carcere è stato… un affare! Già guadagnati oltre 700 mila euro

Quello appena finito non è stato certo un anno come gli altri per Ronaldinho, che ha trascorso 171 giorni tra carcere e arresti domiciliari in Paraguay, ma ora l'ex campione brasiliano, in Italia con ...

Ronaldinho, quanti affari dopo la scarcerazione: guadagnati 750 mila euro

Ronaldinho, quanti affari dopo la scarcerazione: guadagnati 750 mila euro. L'edizione brasiliana di El Pais fa i conti in tasca all'ex Milan ...

Quello appena finito non è stato certo un anno come gli altri per Ronaldinho, che ha trascorso 171 giorni tra carcere e arresti domiciliari in Paraguay, ma ora l'ex campione brasiliano, in Italia con ...Ronaldinho, quanti affari dopo la scarcerazione: guadagnati 750 mila euro. L'edizione brasiliana di El Pais fa i conti in tasca all'ex Milan ...