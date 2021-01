Renzi: “Sul Recovery il governo sembra aver cambiato idea. Esecutivo di scopo? Non esiste” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un passo avanti sul Recovery, un’altra minaccia al presidente del Consiglio e una nuova proposta. In serata Matteo Renzi parla al Tg3 dopo il messaggio arrivata dal premier Giuseppe Conte su Facebook: le parole del leader di Italia Viva però contribuiscono a ingarbugliare ancora di più la matassa della pre-crisi di governo. Prima ammette che “il governo sembra aver cambiato idea” sul Recovery Plan, “segno che forse le idee di Italia viva non erano così male”. Poi smentisce l’ipotesi di un Esecutivo di scopo: “Non esistono, esistono i governi in grado di lavorare”. E qui arriva la nuova frecciata al premier: “Se Conte è in grado di lavorare lo faccia, altrimenti toccherà ad altri. Ha detto che è pronto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un passo avanti sul, un’altra minaccia al presidente del Consiglio e una nuova proposta. In serata Matteoparla al Tg3 dopo il messaggio arrivata dal premier Giuseppe Conte su Facebook: le parole del leader di Italia Viva però contribuiscono a ingarbugliare ancora di più la matassa della pre-crisi di. Prima ammette che “il” sulPlan, “segno che forse le idee di Italia viva non erano così male”. Poi smentisce l’ipotesi di undi: “Non esistono, esistono i governi in grado di lavorare”. E qui arriva la nuova frecciata al premier: “Se Conte è in grado di lavorare lo faccia, altrimenti toccherà ad altri. Ha detto che è pronto ...

