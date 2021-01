Rapina al rider, arriva la decisione del giudice per gli arrestati (Di mercoledì 6 gennaio 2021) arriva la decisione del giudice per gli arrestati per la Rapina al rider a Calata Capodichino. Il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo per i due maggiorenni. Restano dunque in carcere Michele Spinelli e Vincenzo Zimbetti. Rapina e ricettazione, in concorso con altri quattro complici (minorenni, attesa la convalida per loro domani), L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021)ladelper gliper laala Calata Capodichino. Il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo per i due maggiorenni. Restano dunque in carcere Michele Spinelli e Vincenzo Zimbetti.e ricettazione, in concorso con altri quattro complici (minorenni, attesa la convalida per loro domani), L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

