Napoli – Spezia, Gattuso si sfoga: “Nulla da rimproverarmi” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli, si è sfogato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. E’ un Gattuso furioso quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Il suo Napoli ha perso con la neopromossa allo stadio Diego Armando Maradona Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gennaro, allenatore della SSC, si èto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro lodi Vincenzo Italiano. E’ unfurioso quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro lodi Vincenzo Italiano. Il suoha perso con la neopromossa allo stadio Diego Armando Maradona Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-2 Risultato finale ? ? #Petagna (58’) ? rig. #Nzola (68’) ? #Pobega (82’) ? SERIE A – 16^ giornata… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - paranzafritta : @Daniporcelotti 'Ogni volta che il Napoli perde' Se Ospina regala il rigore all'Inter e il 2-1 allo Spezia è colpa mia, okay - Nana___Gh : RT @Mista_Chaplin: Spezia 2-1 Napoli eeeiiiiii how? -