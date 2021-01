Napoli-Spezia, clamoroso gol di Pobega: vantaggio dei liguri in dieci uomini (VIDEO) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Incredibile al San Paolo con il gol di Tommaso Pobega che segna il gol dell’1-2 a pochi minuti dal termine di Napoli-Spezia. I liguri, in dieci per via dell’espulsione di Ismajli, in contropiede affondano con Nzola che sull’uscita di Ospina colpisce il palo, poi il più veloce in tap-in è il giovane centrocampista che firma il sorpasso che ha del clamoroso. In alto il VIDEO del gol di Pobega in Napoli-Spezia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Incredibile al San Paolo con il gol di Tommasoche segna il gol dell’1-2 a pochi minuti dal termine di. I, inper via dell’espulsione di Ismajli, in contropiede affondano con Nzola che sull’uscita di Ospina colpisce il palo, poi il più veloce in tap-in è il giovane centrocampista che firma il sorpasso che ha del. In alto ildel gol diin. SportFace.

