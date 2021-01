Napoli | racconto choc dal Cardarelli | mio marito dimenticato nel caos barelle

GiorgioFreschi : ???????? | Nonostante l'inferiorità numerica nel finale lo #Spezia resiste e vince clamorosamente 1-2 contro il… - ila_napoli_ : RT @PalazzoRealeNap: ??????? Festeggiamo l’#Epifania2021 con i dipinti di Francesco Liani 'Adorazione dei #Magi' e 'Fuga in Egitto' che, att… - annamariamoscar : Serata con la fidanzata, poi l'aggressione al rider: il racconto di uno dei minorenni fermati… - PDUmorista : Serata con la fidanzata, poi l’aggressione al rider: il racconto di uno dei minorenni fermati. Anche io mi devo sca… - gionatarusso : RT @fanpage: Aggressione al rider, parla uno dei sedicenni fermati a #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli racconto

Il Mattino

La sconfitta contro lo Spezia, in casa, non è andata già a Gattuso che ha già raccontato la sua amarezza a Dazn. Il tecnico del Napoli, ne ha parlato anche in conferenza stampa: “Come giudico questa ...Giovanni Renella, nato a Napoli nel ‘63, vive a Portici. Agli inizi degli anni ’90 ha lavorato come giornalista per i servizi radiofonici esteri della RAI. Ha pubblicato una prima raccolta di short ...