Napoli, il Benevento fa sul serio per Maksimovic: spunta la proposta al difensore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nikola Maksimovic ha il contratto in scadenza in estate del 2021. Meno di 6 mesi dunque e la sua avventura al Napoli finirà, a meno di un clamoroso rinnovo contrattuale dell'ultimo minuto. Intanto così sulle tracce del difensore iniziano a muoversi i primi club, anche dalla stessa Serie A. Su tutti è stato registrato il L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Benevento Da domani Eav ripristina sei corse sulla Napoli - Benevento Ottopagine Napoli-Spezia 1-2, azzurri spreconi, Pobega firma l'impresa in dieci

NAPOLI - Non è il Cibali ma ha comunque del clamoroso il ... I liguri ritrovano dunque un prestigioso successo che mancava da due mesi esatti (sempre in Campania, il 3-0 al Benevento) grazie al rigore ...

Colpaccio dello Spezia a Napoli che in dieci vince e si porta a meno uno dalla FiorentinaGuarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 37, Inter 36, Roma 33, Sassuolo 29, Napoli, Atalanta 28, Juventus 27, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, Spezia, ...

