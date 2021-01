Morgan De Sanctis: brutto incidente per il Ds della Roma operato nella notte (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan De Sanctis coinvolto in brutto incidente: nella notte il Ds della Roma è stato operato al Policlinico Gemelli. Le sue condizioni Il direttore sportivo della Roma è stato coinvolto in un serio incidente stradale nella notte, che ha gettato nello spavento tutto il mondo sportivo, oltre che l’intero staff tecnico giallorosso. Da quanto di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 gennaio 2021)Decoinvolto inil Dsè statoal Policlinico Gemelli. Le sue condizioni Il direttore sportivoè stato coinvolto in un seriostradale, che ha gettato nello spavento tutto il mondo sportivo, oltre che l’intero staff tecnico giallorosso. Da quanto di L'articolo proviene da Leggilo.org.

