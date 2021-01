Milan Juventus | l’iniziativa dei tifosi rossoneri

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Curva: iniziativa deiche questa sera per il match contro lainciteranno i propri beniamini fuori da San Siro Altra iniziativa della Curva Sudo, organizzazione di, che questa sera in occasione del match contro laaccoglieranno e inciteranno i propri beniamini fuori dallo stadio dietro la Curva di loro competenza: «Vorremmo essere con voi, per darvi il nostro sostegno incessante. Vorremmo essere al nostro posto, lì dove siete abituati a vederci e sentirci. Vorremmo essere in Curva Sud, dove vi aspettiamo per festeggiare un gol o una vittoria.Vorremmo essere con voi per spingervi all’attacco senza paura e senza pietà. Per caricarvi, per incitarvi uno dopo l’altro, perché trasformiate ...