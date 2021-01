Lombardia, Salvini “Rimpasto chiuso al 99%” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Ancora poche ore. Noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti. Per quello che mi riguarda al 99% è già chiusa con una squadra d’eccellenza, e sono contento se ci sarà Letizia Moratti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa fuori dal palazzo di Regione Lombardia, in merito al Rimpasto della giunta. mig/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Ancora poche ore. Noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti. Per quello che mi riguarda al 99% è già chiusa con una squadra d’eccellenza, e sono contento se ci sarà Letizia Moratti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in un punto stampa fuori dal palazzo di Regione, in merito aldella giunta. mig/sat/red su Il Corriere della Città.

