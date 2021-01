L' eterno Orwell spiega la sinistra | Stalin ma anche Salvini

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La moltitudine di citatori di Georgeche disseminano moltitudini di citazioni di Georgeha una buona possibilità: leggere, anzi no: rileggere. Si dice così: rileggere. Perché magari è passato del tempo e la memoria lusinga, tradisce e svia, porta a produrre citazioni a vanvera, a tirare in balloquando non c’entra niente, a buttare lì cosucce campate in aria, che si direbbero orecchiate e che si prendono per buone solo assecondando la frenesia e la noncuranza dei tempi. Ma per fortuna Garzanti (da domani in libreria) ripubblica molto, 1984, La fattoria degli animali, Omaggio alla Catalogna – venduti singolarmente o in volume unico, in questo secondo caso con prefazione di Pierluigi Battista – più un paio di saggi che non vedo l’ora di avere fra le mani, La neolingua della politica e Memorie di un ...