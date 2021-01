L'esercito delle dodici scimmie: Terry Gilliam pensava che Bruce Willis avesse un broncio "rettale" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Terry Gilliam ha ricordato L'esercito delle dodici scimmie e le sue perplessità nello scritturare Bruce Willis a causa della sua bocca, un celebre broncio giudicato lapidariamente 'rettale' dal regista. L'esercito delle 12 scimmie compie i 25 anni dall'uscita in sala e il regista Terry Gilliam ha ricordato alcuni retroscena del film, tra cui la sua perplessità a scritturare la star Bruce Willis a causa della sua bocca. In particolare a Gilliam non piaceva quel broncio reso celebre dall'attore, definito lapidariamente "rettale". Gilliam ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha ricordato L'e le sue perplessità nello scritturarea causa della sua bocca, un celebregiudicato lapidariamente '' dal regista. L'12compie i 25 anni dall'uscita in sala e il registaha ricordato alcuni retroscena del film, tra cui la sua perplessità a scritturare la stara causa della sua bocca. In particolare anon piaceva quelreso celebre dall'attore, definito lapidariamente ""....

