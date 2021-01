Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gara delicata all’Olimpico di Roma tra Lazio e Fiorentina, due squadre che hanno bisogno di punti pesanti e che non possono sbagliare. Queste le formazioni ufficiali: Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor Julio; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribéry. All. Prandelli. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gara delicata all’Olimpico di Roma tra, due squadre che hanno bisogno di punti pesanti e che non possono sbagliare. Queste le(3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi(3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor Julio; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribéry. All. Prandelli. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - robypurnama28 : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA Rabu 6 Jan 18:30 Cagliari vs Benevento 21:00 Atalanta vs Parma Bologna vs Udinese Crotone vs Roma… - PronosBat : ??PRONOSTIC FOOT?? ? ?? Serie A | ???? ?? Lazio - Fiorentina ?? Lazio/nul et +1,5 buts ?? 1.51 ? 15h -