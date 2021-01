Lazio Fiorentina 1-2: cronaca e tabellino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Rialza la testa la Lazio e lo fa tra le mura di casa sua, contro la Fiorentina. Caicedo prima e Immobile dopo portano i tre punti alla squadra biancoceleste che soffre l’avanzata viola degli ultimi minuti. A nulla, però, vale il rigore calciato e segnato da Vlahovic. Finisce 2-1 all’Olimpico. Sintesi Lazio Fiorentina 1-2 MOVIOLA 1? Si parte – Abisso dà il via all’Olimpico: è tempo di Lazio-Fiorentina 5? GOL Lazio – Proprio Caicedo sblocca il match: costruisce Acerbi sulla sponda sinistra, che crossa per Lazzari dall’altra parte, crossa al centro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Rialza la testa lae lo fa tra le mura di casa sua, contro la. Caicedo prima e Immobile dopo portano i tre punti alla squadra biancoceleste che soffre l’avanzata viola degli ultimi minuti. A nulla, però, vale il rigore calciato e segnato da Vlahovic. Finisce 2-1 all’Olimpico. Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Si parte – Abisso dà il via all’Olimpico: è tempo di5? GOL– Proprio Caicedo sblocca il match: costruisce Acerbi sulla sponda sinistra, che crossa per Lazzari dall’altra parte, crossa al centro ...

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 1-0 Parma Bologna 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Int… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - AGASIEE : RT @panditfootball: Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese Lazio… - footballliveCH : Result ???? #SerieA : Cagliari 1-2 Benevento Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 AS Roma Lazio 2-1 F… -