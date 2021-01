IL TRIBUNALE NEGA LA LIBERTÀ SU CAUZIONE A JULIAN ASSANGE

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Al cofondatore di WikiLeaksè statata lasued è costretto a rimanere nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh a Londra. Ilin precedenza aveva rifiutato di consentire la sua estradizione per essere perseguito negli Stati Uniti.stava cercando lasupresso la Corte dei magistrati di Westminster presieduta dal giudice distrettuale Vanessa Baraitser, che lunedì si è pronunciata contro la sua estradizione.L’attivista aveva già scontato una condanna a 50 settimane nel Regno Unito per aver saltato lanel 2012, quando si è nascosto nell’ambasciata ecuadoriana di Londra per evitare l’estradizione in Svezia.Il giudice ha sostenuto che ...