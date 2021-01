GF Vip, la Salemi diffida Salvo Veneziano per il video hot: la reazione dell’ex gieffino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’ex gieffino Salvo Veneziano ha lanciato una forte provocazione a Giulia Salemi pubblicando un video contenente effusioni avute in un altro reality. Sul post spunta il link del papà di Pierpaolo Pretelli e arriva nel frattempo la risposta di Veneziano alla diffida degli avvocati L’ex concorrente del Grande Fratello Salvo Veneziano ha condiviso sul suo profilo Instagram un video preso dal giornale Panorama, nel quale viene Giulia Salemi viene immortalata in alcuni momenti di effusione con Abraham Garcia durante un reality spagnolo a cui l’influencer e modella italo iraniana partecipò in passato: MTV Super Shore. Il post non è di certo passato inosservato, come d’altronde non lo è stato il like del ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’exha lanciato una forte provocazione a Giuliapubblicando uncontenente effusioni avute in un altro reality. Sul post spunta il link del papà di Pierpaolo Pretelli e arriva nel frattempo la risposta dialladegli avvocati L’ex concorrente del Grande Fratelloha condiviso sul suo profilo Instagram unpreso dal giornale Panorama, nel quale viene Giuliaviene immortalata in alcuni momenti di effusione con Abraham Garcia durante un reality spagnolo a cui l’influencer e modella italo iraniana partecipò in passato: MTV Super Shore. Il post non è di certo passato inosservato, come d’altronde non lo è stato il like del ...

zazoomblog : “Mi sta minacciando ma non mi fa paura”. Caos al GF Vip Giulia Salemi sotto attacco: ‘volano’ lettere di avvocati -… - Auro61765922 : @markelmo801 Però ragazzi, c’era disparità pure prima quando personaggi come la greg, zorzi o salemi hanno il milio… - _enricostrano : #GFVIP.IT Fate uscire a Giulia Salemi per farla uscire dalla casa del Grande Fratello Vip - infoitcultura : GF Vip: Tommaso Zorzi critica Giulia Salemi: “Ci vuole decoro” - DelAdv : Una serenata per Giulia Salemi - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: -