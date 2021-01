Dakar, serio incidente a Santosh: è in coma farmacologico (Di mercoledì 6 gennaio 2021) serio incidente alla Dakar: nella quarta tappa il 37enne motociclista indiano Chunchunguppe Shivashankar (CS) Santosh ha subito una brutta caduta in un tratto tortuoso e insidioso della frazione. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 gennaio 2021)alla: nella quarta tappa il 37enne motociclista indiano Chunchunguppe Shivashankar (CS)ha subito una brutta caduta in un tratto tortuoso e insidioso della frazione. ...

Ultime Notizie dalla rete : Dakar serio Dakar, serio incidente a Santosh: è in coma farmacologico La Gazzetta dello Sport Dakar 2021 – 4^ Tappa: Al-Attiyah a tutto gas. Sainz perde terreno

I colpi di scena ieri non sono mancati. Seppur il primo anello di prova cronometrata, la navigazione è stata fondamentale e molto difficoltosa. Ne è la prova Carlos Sainz, che sbagliando strada perde ...

Il Bar della Dakar 2021. Cadetti o Nervi a fior di Pelle?

Come può succedere che un Campione della Dakar, Matthias Walkner, possa perdere due ore nel Deserto per una “banale” panne di frizione? È l’ansia, e prende pivelli e fuoriclasse, memorabili i casi di ...

