Coronavirus, Decreto 5 gennaio 2021 n.1: le misure in vigore nelle zone gialle, arancioni e rosse (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Inoltre, come riporta Today , viene descritto nel dettaglio il consenso alla vaccinazione per i pazienti incapaci di intendere e di volere ricoverati nelle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali). Il ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Inoltre, come riporta Today , viene descritto nel dettaglio il consenso alla vaccinazione per i pazienti incapaci di intendere e di volere ricoveratiRsa (Residenze sanitarie assistenziali). Il ...

RegioneER : ?? ?? ?? ?? Dal 7 gennaio entra in vigore il nuovo Decreto del Governo sulle misure anti-Covid nel Paese. I provvedimen… - RegLombardia : #Covid19 Leggi le misure del Decreto Legge sulla prevenzione del contagio da Covid-19 valide su tutto il territorio… - BMusiani : RT @RegioneER: ?? ?? ?? ?? Dal 7 gennaio entra in vigore il nuovo Decreto del Governo sulle misure anti-Covid nel Paese. I provvedimenti validi… - 91lucry2 : RT @RegioneER: ?? ?? ?? ?? Dal 7 gennaio entra in vigore il nuovo Decreto del Governo sulle misure anti-Covid nel Paese. I provvedimenti validi… - Danie1961 : RT @RegioneER: ?? ?? ?? ?? Dal 7 gennaio entra in vigore il nuovo Decreto del Governo sulle misure anti-Covid nel Paese. I provvedimenti validi… -