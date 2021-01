Coronavirus | clan mafiosi dietro il mercato dei vaccini

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)anti Covid a rischio. Si tratta di un ambito molto fruttuoso per le organizzazioni criminali. Ogni situazione di emergenza e crisi rischia di diventare un terreno fertile per fare business per la criminalità. Stando al report dell’Organismo di monitoraggio istituito dal capo della Polizia le organizzazioni criminali quasi certamente cercheranno di allungare le mani L'articolo proviene da Leggilo.org.