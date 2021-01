Classifica Tour de Ski 2021: domina Alexander Bolshunov, 11° Federico Pellegrino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto chiudersi la seconda tappa del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, a Dobbiaco: si è appena conclusa la quinta gara della manifestazione, la 15 km pursuit maschile in tecnica classica. Dopo la prova odierna restano 60 gli atleti in gara. Di seguito la Classifica del Tour de Ski. Classifica GENERALE Tour DE SKI MASCHILE 2021 SCI DI FONDO 1 Bolshunov Alexander RUS 2:15:51 2 MALTSEV Artem RUS +2:06 3 MANIFICAT Maurice FRA +2:09 4 SPITSOV Denis RUS +2:15 5 YAKIMUSHKIN Ivan RUS +2:30 6 BELOV Evgeniy RUS +3:16 7 COLOGNA Dario SUI +3:50 8 PARISSE Clement FRA +3:52 9 LAPALUS Hugo FRA +4:19 10 MELNICHENKO Andrey RUS +4:2511 Pellegrino Federico ITA +4:45 12 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto chiudersi la seconda tappa delde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-, in Italia, a Dobbiaco: si è appena conclusa la quinta gara della manifestazione, la 15 km pursuit maschile in tecnica classica. Dopo la prova odierna restano 60 gli atleti in gara. Di seguito ladelde Ski.GENERALEDE SKI MASCHILESCI DI FONDO 1RUS 2:15:51 2 MALTSEV Artem RUS +2:06 3 MANIFICAT Maurice FRA +2:09 4 SPITSOV Denis RUS +2:15 5 YAKIMUSHKIN Ivan RUS +2:30 6 BELOV Evgeniy RUS +3:16 7 COLOGNA Dario SUI +3:50 8 PARISSE Clement FRA +3:52 9 LAPALUS Hugo FRA +4:19 10 MELNICHENKO Andrey RUS +4:2511ITA +4:45 12 ...

infoitsport : Classifica Tour de Ski 2021: Alexander Bolshunov allunga ancora, Federico Pellegrino in decima posizione - infoitsport : Classifica Tour de Ski 2021: Alexander Bolshunov allunga ancora, Federico Pellegrino in decima posizione - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Frida Karlsson si difende: 'Tattica sbagliata? Non è vero, è stata la migliore per la classifica del Tour' https:/… - FondoItalia : Fondo - Frida Karlsson si difende: 'Tattica sbagliata? Non è vero, è stata la migliore per la classifica del Tour' - zazoomblog : Classifica Tour de Ski femminile 2021: Jessie Diggins nuova leader 5” su Brennan e 10” su Karlsson - #Classifica… -