C'è Posta Per Te, sabato 9 gennaio 2021: Can Yaman tra gli ospiti della stagione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per Maria De Filippi è giunto il momento di riportare sul piccolo schermo uno dei suo programmi di punta. Stiamo parlando di C'è Posta per Te, che tornerà in TV a partire da sabato 9 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5. Il noto people show dei sentimenti che da anni fa appassionare milioni di telespettatori, non deluderà le aspettative. Nello studio di Maria De Filippi, arriveranno tantissimo ospiti d'eccezione, pronti a regalare momenti di gioia alla persona che si trova dall'altra parte della busta. Tra questi, nel corso della stagione, vedremo anche l'attore turco Can Yaman, protagonista di Bitter Sweet e DayDreamer-Le ali del sogno.

