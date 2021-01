Cagliari-Benevento oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cagliari-Benevento sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito l’orario, il canale e la diretta streaming del match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Entrambe le squadre vogliono riscattarsi dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno e sperano di conquistare punti per allontanarsi dalla zona salvezza. Se gli ospiti stazionano al decimo posto e sono stati protagonisti di un buon avvio di stagione, non si può dire lo stesso dei sardi, i quali hanno in parte deluso le aspettative e vogliono reagire. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di mercoledì 6 gennaio, diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su SkyGo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sarà visibilein tv: ecco di seguito l’, ile ladel match della sedicesima giornata di. Entrambe le squadre vogliono riscattarsi dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno e sperano di conquistare punti per allontanarsi dalla zona salvezza. Se gli ospiti stazionano al decimo posto e sono stati protagonisti di un buon avvio di stagione, non si può dire lo stesso dei sardi, i quali hanno in parte deluso le aspettative e vogliono reagire. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di mercoledì 6 gennaio,tv su Sky SportA esu SkyGo. SportFace.

