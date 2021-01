Buccia di banana | Gal Gadot I suoi scivoloni di stile in 4 look

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)di2021 di Giusi Ferré guarda le foto GALNon c’è dubbio: la sua avventura professionale più grande è Wonder Woman. «Stavamo ancora girando il primo film e già pensavamo a come avrei potuto raccontare il mondo di oggi in un secondo Wonder Woman» conferma la regista, Patty Jenkins. Perché serve una piccola squadra affiatata per ottenere risultati straordinari di quella si speri diventi una serie, e ben lo sa Galche ha voluto essere anche la produttrice del secondo, oltre la coreografa dei combattimenti per i quali si ...