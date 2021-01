Arriva il vaccino Moderna, l'Italia respira (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con il via libera dell’Ema al vaccino Moderna, il secondo a ricevere l’autorizzazione in Ue dopo il Pfizer/BioNTech, l’obiettivo dell’immunità di gregge entro l’estate si fa alla portata. Le incognite sono ancora molte, i ritardi sempre dietro l’angolo, ma l’ok dell’Agenzia regolatoria europea al farmaco della casa statunitense, sebbene atteso non per questo conforta di meno. I mercati, sempre tra i primi a intuire le implicazioni degli avvenimenti, si sono fatti trasportare dall’euforia: i listini europei chiudono tutti in forte rialzo, Piazza Affari con un +2,4%. Al di là del sollievo, l’arrivo del nuovo vaccino consente all’Italia di avere una programmazione più chiara della sua campagna di somministrazione che già negli ultimi giorni ha vistosamente accelerato. Del primo stock di dosi consegnate direttamente dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con il via libera dell’Ema al, il secondo a ricevere l’autorizzazione in Ue dopo il Pfizer/BioNTech, l’obiettivo dell’immunità di gregge entro l’estate si fa alla portata. Le incognite sono ancora molte, i ritardi sempre dietro l’angolo, ma l’ok dell’Agenzia regolatoria europea al farmaco della casa statunitense, sebbene atteso non per questo conforta di meno. I mercati, sempre tra i primi a intuire le implicazioni degli avvenimenti, si sono fatti trasportare dall’euforia: i listini europei chiudono tutti in forte rialzo, Piazza Affari con un +2,4%. Al di là del sollievo, l’arrivo del nuovoconsente all’di avere una programmazione più chiara della sua campagna di somministrazione che già negli ultimi giorni ha vistosamente accelerato. Del primo stock di dosi consegnate direttamente dalla ...

