Walukiewicz si prende il Cagliari | «Apprezzo le voci | ma c’è tempo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Sebastian, difensore del, ha svelato le ambizioni future: le sue dichiarazioni a un quotidiano polacco È tra i millennials più corteggiati dai Club europei. Ha incantato tante società con le sue prestazioni ed è uno dei gioielli più preziosi che ilha in rosa. Sebastian, difensore classe 2000, è un giovane con ambizioni e potenzialità che potrebbero elevarlo alla categoria dei top player. Il centrale rossoblù è stato intervistato, qualche giorno fa, da un giornale polacco. Nel corso della sua chiacchierata, Walu ha raccontato la sua esperienza ale svelato alcuni suoi sogni nel cassetto. «Sono contento che qualcuno mi apprezzi, ma so anche che c’è ancora molto lavoro davanti a me. In futuro mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo, giocare in ...