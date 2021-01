Vaccini, Arcuri: 'Stanotte saremo a quota 235mila. Ma ora Pfizer è in ritardo' (Di martedì 5 gennaio 2021) La campagna di accelera: ' In Italia - ha detto il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri al Tg1 delle 20 - sono state fatte 221.900 vaccinazioni, confido di arrivare a fine giornata ad ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) La campagna di accelera: ' In Italia - ha detto il commissario all'emergenza Covid Domenicoal Tg1 delle 20 - sono state fatte 221.900 vaccinazioni, confido di arrivare a fine giornata ad ...

LegaSalvini : ++ IL GIORNALE: 'ECCO L'ENNESIMO FLOP DI ARCURI: SIRINGHE INADATTE PER VACCINI' ++ - matteorenzi : In questo momento la priorità sono i vaccini, punto. Mesi fa avevo chiesto un piano vaccinale per tempo, senza che… - FrancescoBonif1 : Il mistero sui vaccini: 1) Perché non c’è ancora un piano? 2) Perché procediamo a rilento mentre la Germania corre?… - florastr : RT @BenedettaFrucci: Vergognoso il Tg1, Arcuri inanella balle, fra cui quella che siamo secondi in Europa per vaccinazioni: non è quello il… - AndreaCeoloni : RT @BenedettaFrucci: Vergognoso il Tg1, Arcuri inanella balle, fra cui quella che siamo secondi in Europa per vaccinazioni: non è quello il… -