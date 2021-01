Telefono acceso ma lui non risponde: Emiliano trovato morto in casa a 46 anni (Di martedì 5 gennaio 2021) Non riesce a contattarlo da due giorni, preoccupata, chiama i carabinieri: 46enne trovato senza vita nella propria abitazione. trovato morto in casa Oggi in prima mattinata, una pattuglia della ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) Non riesce a contattarlo da due giorni, preoccupata, chiama i carabinieri: 46ennesenza vita nella propria abitazione.inOggi in prima mattinata, una pattuglia della ...

Non riesce a contattarlo da due giorni, preoccupata, chiama i carabinieri: 46enne trovato senza vita nella propria abitazione. Trovato morto in casa Oggi in prima mattinata, una ...

