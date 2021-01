Tanya Roberts è viva, la smentita dell’Ospedale: l’ex Bond Girl ricoverata in gravi condizioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Ieri sui giornali di tutto il mondo era circolata la notizia che l’attrice statunitense Tanya Roberts, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di “Bond Girl” nel film 007 – Bersaglio mobile, era morta. La notizia si era diffusa dopo un comunicato del suo agente Mike Pingel, che riportava anche le parole del marito della donna. Non è chiaro cosa abbia indotto in errore il marito e di conseguenza l’agente. Ora è arrivata la smentita dell’Ospedale. Tanya Roberts è viva, ma ricoverata in gravi condizioni. La Roberts, 65 anni, è stata ricoverata il 24 dicembre 2020 dopo essersi sentita male mentre passeggiava con il suo cane. Dunque un vero e ... Leggi su urbanpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Ieri sui giornali di tutto il mondo era circolata la notizia che l’attrice statunitense, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di “” nel film 007 – Bersaglio mobile, era morta. La notizia si era diffusa dopo un comunicato del suo agente Mike Pingel, che riportava anche le parole del marito della donna. Non è chiaro cosa abbia indotto in errore il marito e di conseguenza l’agente. Ora è arrivata la, main. La, 65 anni, è statail 24 dicembre 2020 dopo essersi sentita male mentre passeggiava con il suo cane. Dunque un vero e ...

Agenzia_Ansa : E' ancora viva Tanya Roberts. Ex Bond Girl e Charlie's Angel data per morta a causa di un malore, l'ospedale smenti… - RaiNews : L'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani il 24 dicembre a Los Angeles… - repubblica : È morta Tanya Roberts, è stata una Charlie's Angel e Bondgirl con Roger Moore [aggiornamento delle 13:40] - Notiziedi_it : “È morta Tanya Roberts”. Ma poi arriva la smentita - lilaacskyy : RT @Agenzia_Ansa: E' ancora viva Tanya Roberts. Ex Bond Girl e Charlie's Angel data per morta a causa di un malore, l'ospedale smentisce #A… -