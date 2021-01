Siria | l’ong | “Il regime si autofinanzia sulla pelle dei detenuti”

Leggi su dire

(Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – I vertici del regime siriano starebbero aggirando le sanzioni economiche individuali imposte dall’Unione europea ottenendo ampie somme di denaro dalle famiglie dei detenuti, che in Siria sarebbero decine di migliaia. La denuncia emerge da un report realizzato dall’Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison (Admsp), associazione costituita dai parenti dei detenuti del carcere di Sednaya. Ai ricercatori, i familiari dei detenuti intervistati hanno raccontato di essere costretti a versare di continuo “mazzette” a funzionari statali tra cui secondini, personale carcerario, militari e giudici per poter incontrare i propri cari dietro le sbarre o per ottenerne il rilascio.