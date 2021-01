Scuola, allarme Save the Children: 34mila studenti a rischio abbandono scolastico (Di martedì 5 gennaio 2021) Quello della Scuola è uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia da Coronavirus. E mentre la riapertura delle scuole slitta, per ora, all'11 gennaio, Save the Children dà voce agli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Quello dellaè uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia da Coronavirus. E mentre la riapertura delle scuole slitta, per ora, all'11 gennaio,thedà voce agli ...

MediasetTgcom24 : Allarme scuola durante il lockdown: almeno un ragazzo in ogni classe ha abbandonato gli studi #scuola… - eziomauro : Scuola, l'allarme delle Regioni. Bonaccini: 'Ci preoccupa la riapertura dal 7 gennaio' - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - BrunettiTania : RT @MediasetTgcom24: Allarme scuola durante il lockdown: almeno un ragazzo in ogni classe ha abbandonato gli studi #scuola - antoniopicco : L'allarme c'è: l'abbandono scolastico. Spiegatemi dove siano stati contagiati gli studenti delle superiori se sono… -