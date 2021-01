Sassuolo-Genoa, Ballardini: “Per la salvezza serviranno motivazioni e fame. Mercato? Abbiamo le idee chiare” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, in sala stampa.caption id="attachment 331303" align="alignnone" width="1024" Dopo il pareggio contro Lazio, che ha fatto seguito al prezioso successo in trasferta contro lo Spezia, il Genoa è pronto a tornare in campo per la trasferta del "Mapei Stadium" contro il Sassuolo. Il tecnico rossoblù Davide Ballardini ha presentato la sfida in programma domani, 6 gennaio 2021 alle ore 15.00, ai microfoni di "Genoa Channel"./captionQueste le dichiarazioni del tecnicoRIPARTIRE DAI SECONDI 45' CONTRO LA LAZIO - "L'inizio della partita non è stato buon ma man mano che la partita andava avanti il Genoa è cresciuto. E' cresciuto nel gioco, nella compattezza e nella pressione. E' vero che è stato un crescendo e nel secondo tempo siamo stati ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico del, Davide, in sala stampa.caption id="attachment 331303" align="alignnone" width="1024" Dopo il pareggio contro Lazio, che ha fatto seguito al prezioso successo in trasferta contro lo Spezia, ilè pronto a tornare in campo per la trasferta del "Mapei Stadium" contro il. Il tecnico rossoblù Davideha presentato la sfida in programma domani, 6 gennaio 2021 alle ore 15.00, ai microfoni di "Channel"./captionQueste le dichiarazioni del tecnicoRIPARTIRE DAI SECONDI 45' CONTRO LA LAZIO - "L'inizio della partita non è stato buon ma man mano che la partita andava avanti ilè cresciuto. E' cresciuto nel gioco, nella compattezza e nella pressione. E' vero che è stato un crescendo e nel secondo tempo siamo stati ...

