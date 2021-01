Samantha De Grenet sul padre omofobo di Giacomo Urtis: “È ovvio che vorrebbe un figlio sposato regolare con famiglia regolare” (Di martedì 5 gennaio 2021) Ieri sera al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha avuto l’opportunità di incontrare suo padre che – nonostante l’affetto che prova nei suoi confronti – non ha mai accettato pienamente la sua omosessualità. “Non sono chiuso, ma la famiglia per me è tutto. Si tratta della base della sopravvivenza della specie. Avrei voluto che lui continuasse la specie umana”. L’incontro fra il padre anziano e Giacomo Urtis, tuttavia, si è concluso con un abbraccio e la speranza che col tempo possa capire che non c’è niente di innaturale nell’omosessualità. Una mentalità, quella dell’uomo, retrograda ed omofoba, che purtroppo hanno molti suoi coetanei (ma non tutti, per fortuna, dato che esistono ottantenni super friendly). Samantha De Grenet, lo sfogo ... Leggi su biccy (Di martedì 5 gennaio 2021) Ieri sera al Grande Fratello Vip,ha avuto l’opportunità di incontrare suoche – nonostante l’affetto che prova nei suoi confronti – non ha mai accettato pienamente la sua omosessualità. “Non sono chiuso, ma laper me è tutto. Si tratta della base della sopravvivenza della specie. Avrei voluto che lui continuasse la specie umana”. L’incontro fra ilanziano e, tuttavia, si è concluso con un abbraccio e la speranza che col tempo possa capire che non c’è niente di innaturale nell’omosessualità. Una mentalità, quella dell’uomo, retrograda ed omofoba, che purtroppo hanno molti suoi coetanei (ma non tutti, per fortuna, dato che esistono ottantenni super friendly).De, lo sfogo ...

