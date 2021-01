Roberto Maroni in ospedale: le parole di Matteo Salvini (Di martedì 5 gennaio 2021) È di ieri sera la notizia che Roberto Maroni, ex ministro della Lega, avrebbe avuto un malore mentre si trovava in casa sua. Non sono note le sue condizioni al momento ma sembra che il politico sia stato prontamente ricoverato in ospedale di Circolo, dove si trova in questo momento. Sono giunte nelle ore successive le dichiarazioni da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, nei confronti del collega di partito. Le parole di Matteo Salvini Matteo Salvini ha fatto sapere di aver già mandato il suo messaggio di pronta guarigione all’ex ministro e, riporta Il Fatto Quotidiano, fonti del Carroccio assicurano che “si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni dell’ex ministro”. Lo svenimento e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 gennaio 2021) È di ieri sera la notizia che, ex ministro della Lega, avrebbe avuto un malore mentre si trovava in casa sua. Non sono note le sue condizioni al momento ma sembra che il politico sia stato prontamente ricoverato indi Circolo, dove si trova in questo momento. Sono giunte nelle ore successive le dichiarazioni da parte del leader della Lega,, nei confronti del collega di partito. Lediha fatto sapere di aver già mandato il suo messaggio di pronta guarigione all’ex ministro e, riporta Il Fatto Quotidiano, fonti del Carroccio assicurano che “si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni dell’ex ministro”. Lo svenimento e ...

