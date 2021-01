Rifiuti radioattivi: pubblicata (di notte) la mappa dei 67 siti idonei. In Toscana in province Siena e Viterbo (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo sei anni di attesa esce, nel cuore della notte tra il 4 e il 5 gennaio - in perfetto stile Conte 2 -, la mappa delle aree che potranno ospitare il Deposito nazionale dei Rifiuti radioattivi italiani Leggi su firenzepost (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo sei anni di attesa esce, nel cuore dellatra il 4 e il 5 gennaio - in perfetto stile Conte 2 -, ladelle aree che potranno ospitare il Deposito nazionale deiitaliani

