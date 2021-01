Rientro a scuola, in Campania medie e superiori dal 25 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione epidemiologica da COVID-19: Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Presidente della RegioneVincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione epidemiologica da COVID-19: Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale. L'articolo .

