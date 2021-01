Quelli che insultano La Molisana per aver chiesto scusa (Di martedì 5 gennaio 2021) Il passo indietro è arrivato, con tanto di capo cosparso di cenere e la promessa di rimediare a quell’errore. A 24 ore dall’inizio delle polemiche sono arrivate le scuse Molisana per quella sua campagna di marketing su due nuovi formati di pasta. Ma il problema non era tanto il nome «abissine rigate» e «tripoline» (ma anche bengasine e assabesi), ma la descrizione che ne è stata fatta: «Di sicuro sapore littorio». Ed è quello il punto che non sembra esser stato percepito, neanche sui social. LEGGI ANCHE > Le “Abissine rigate” e le “Tripoline” quella pasta dal «sapore littorio» di cui avremmo fatto a meno «Ci scusiamo per il riferimento riguardante i formati di pasta Abissine rigate e Tripoline che hanno rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della nostra storia. Cancellare l’errore non è possibile, ci stiamo già impegnando a revisionare i nomi e i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 gennaio 2021) Il passo indietro è arrivato, con tanto di capo cosparso di cenere e la promessa di rimediare a quell’errore. A 24 ore dall’inizio delle polemiche sono arrivate le scuseper quella sua campagna di marketing su due nuovi formati di pasta. Ma il problema non era tanto il nome «abissine rigate» e «tripoline» (ma anche bengasine e assabesi), ma la descrizione che ne è stata fatta: «Di sicuro sapore littorio». Ed è quello il punto che non sembra esser stato percepito, neanche sui social. LEGGI ANCHE > Le “Abissine rigate” e le “Tripoline” quella pasta dal «sapore littorio» di cui avremmo fatto a meno «Ci scusiamo per il riferimento riguardante i formati di pasta Abissine rigate e Tripoline che hanno rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della nostra storia. Cancellare l’errore non è possibile, ci stiamo già impegnando a revisionare i nomi e i ...

