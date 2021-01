Qualificazioni Wta Abu Dhabi 2021: vittorie per Caregaro, Stefanini e Turati (Di martedì 5 gennaio 2021) Buona giornata per il tennis italiano. Le ultime tre azzurre impegnate quest’oggi nelle Qualificazioni del torneo Wta di Abu Dhabi 2021, infatti, hanno staccato il pass per il match decisivo per l’accesso al tabellone principale. Lucrezia Stefanini supera in rimonta in tre set 4-6, 6-4, 6-2 la croata Tena Lukas, mentre Martina Caregaro si impone nettamente in due parziali 6-3 6-3 sull’ucraina Valeriya Strakohva; in chiusura di giornata Bianca Turati si sbarazza in tre set 6-4, 6-7(4), 6-1 della statunitense Catherine Harrison. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Buona giornata per il tennis italiano. Le ultime tre azzurre impegnate quest’oggi nelledel torneo Wta di Abu, infatti, hanno staccato il pass per il match decisivo per l’accesso al tabellone principale. Lucreziasupera in rimonta in tre set 4-6, 6-4, 6-2 la croata Tena Lukas, mentre Martinasi impone nettamente in due parziali 6-3 6-3 sull’ucraina Valeriya Strakohva; in chiusura di giornata Biancasi sbarazza in tre set 6-4, 6-7(4), 6-1 della statunitense Catherine Harrison. SportFace.

