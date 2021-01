Per Villani, la variante inglese non mette a rischio la riapertura delle scuole (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - "La variante inglese del Covid, che è particolarmente diffusa tra i giovani, non mette a rischio la riapertura delle scuole". Lo assicura all'AGI Alberto Villani, direttore di Pediatria e Malattie Infettive all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e membro del Cts. Per Villani "la variante del Covid ha una maggiore predisposizione verso l'età evolutiva. I bambini e i ragazzi sono più coinvolti, ma senza riportare gravi danni". Ma soprattutto l'incidenza tra la popolazione under 20, messa in luce dai dati di uno studio dell'Imperial College, "non deve preoccuparci per due motivi: il primo è che non è più aggressiva, il secondo è che non è ancora molto diffusa in Italia. Appena arriverà, ne verrà data ... Leggi su agi (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - "Ladel Covid, che è particolarmente diffusa tra i giovani, nonla". Lo assicura all'AGI Alberto, direttore di Pediatria e Malattie Infettive all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e membro del Cts. Per"ladel Covid ha una maggiore predisposizione verso l'età evolutiva. I bambini e i ragazzi sono più coinvolti, ma senza riportare gravi danni". Ma soprattutto l'incidenza tra la popolazione under 20, messa in luce dai dati di uno studio dell'Imperial College, "non deve preoccuparci per due motivi: il primo è che non è più aggressiva, il secondo è che non è ancora molto diffusa in Italia. Appena arriverà, ne verrà data ...

RobertoBurioni : @danielecina @ilmessaggeroit Questo signore mi ha perseguitato per settimane quotidianamente con mail di insulti e… - sulsitodisimone : Per Villani, la variante inglese non mette a rischio la riapertura delle scuole - ItalyinLDN : RT @Londra_Italia: “Sono momenti difficili, ma cerchiamo di offrire tutto il nostro supporto agli italiani in UK” Il Console italiano di L… - Londra_Italia : “Sono momenti difficili, ma cerchiamo di offrire tutto il nostro supporto agli italiani in UK” Il Console italiano… - ale_villani : RT @Virtusbo: @MilosTeodosic4 è stato nominato MVP della Regular Season di @EuroCup per la seconda volta ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Per Villani Per Villani, la variante inglese non mette a rischio la riapertura delle scuole AGI - Agenzia Giornalistica Italia Parco del Gargano, M5S attacca: “Questi leghisti dovrebbero raccontate la verità”

Foggia, 05 gennaio 2021. “Leggiamo sugli organi di stampa fantasiose ricostruzioni di esponenti della Lega in merito a quanto sta accadendo al Parco Nazionale del Gargano”. “Questi leghisti dovrebbero ...

Villani (Cts): “Scuola luogo sicuro, i dati delle prossime settimane ci diranno se richiudere”

Come Sip e Ospedale Bambino Gesù – ha spiegato Villani -, siamo riusciti a dimostrare scientificamente che la scuola italiana è sicura. Questo è un dato chiaro e documentato. E provvedimenti sono già ...

Foggia, 05 gennaio 2021. “Leggiamo sugli organi di stampa fantasiose ricostruzioni di esponenti della Lega in merito a quanto sta accadendo al Parco Nazionale del Gargano”. “Questi leghisti dovrebbero ...Come Sip e Ospedale Bambino Gesù – ha spiegato Villani -, siamo riusciti a dimostrare scientificamente che la scuola italiana è sicura. Questo è un dato chiaro e documentato. E provvedimenti sono già ...