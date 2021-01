Milan, Simakan sfoggia le treccine rossonere e lancia un segnale: “Loading” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Milan è sempre più vicino a Mohamed Simakan. Il club rossonero continua la caccia al difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato, ma la svola sembra essere ormai ad un passo. Il centrale dello Strasburgo, infatti, attraverso una Instagram Story, ha lanciato quello che potrebbe essere un importante segnale di mercato con una foto in cui sfoggia delle treccine rossonere: “Loading. Buona settimana”. Mohamed Simakan – Foto Instagram SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilè sempre più vicino a Mohamed. Il club rossonero continua la caccia al difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato, ma la svola sembra essere ormai ad un passo. Il centrale dello Strasburgo, infatti, attraverso una Instagram Story, hato quello che potrebbe essere un importantedi mercato con una foto in cuidelle: “. Buona settimana”. Mohamed– Foto Instagram SportFace.

